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Zeytinburnu’nda çöken binanın yapı ruhsatı olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan Hilal Apartmanı bu sabah 10.30'da çöktü. Bir daire sahibinin, dün gece binada çatlama sesleri duyması üzerine apartmanın tahliye edilerek büyük bir facianın yaşanmasına engel olduğu öğrenildi. Öte yandan 5 katlı binanın yapı ruhsatının bulunmadığı da ortaya çıktı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 16:55, 06/05/2021
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Zeytinburnu’nda çöken binanın yapı ruhsatı olmadığı ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda bu sabah 6 daire ve bir dükkandan oluşan 5 katlı Hilal Apartmanı, bugün saat 10.30'da çökerek yerle bir oldu. Olay yerine giden kurtarma ekipleri yaptıkları araştırmalarda enkaz altında kimsenin bulunmadığını belirledi.

Binada ikamet eden Kadir Yılmaz’ın yetkililere, dün gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duyduklarını ve camlarda kırılmaların olduğu için evi terk ettiklerini, binada kimsenin kalmadığını, toplamda 19 kişinin tahliye edildiğini söylediği öğrenildi. Adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşan yetkililer de, binada kimsenin kalmadığını teyit etti.

Öte yandan yapılan araştırmada, binanın 1995 yılında inşa edildiği ve yapı ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Olaydan sonra alanda güvenlik önlemi alınırken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 binanın boşaltıldığı ve tespit analizlerine başlandığı bildirildi.

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Yayınlanma Tarihi:16:47,