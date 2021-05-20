Zihinsel engelli kardeşlerin evine gire polis dehşetle karşılaştı

84 yaşındaki Dürdane Abay, zihinsel engelli iki kızı ile birlikte Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan 4 katlı evin birinci katında kalıyordu.

Yaşlı kadın bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Daireden gelen yoğun koku üzerine apartman sakinleri bu akşam, durumu polise bildirdi. O

POLİS CANSIZ BEDENİ BULDU

lay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapıyı çaldı. Kapıyı kız kardeşler açtı. Polis memurları, içeri girdiklerinde çöp dolu evde karşılaştı. İçeride inceleme yapan ekipler, Dürdane Abay’ın cansız bedenini buldu.

Dürdane Abay’ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi işlemleri için, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kız kardeşler ise, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İKİ-ÜÇ GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Komşuları Sait Çelikdemir, “Binadan koku geliyordu. İki üç gün önce ölmüş. Komşular koku var diye şikayet etti. Ardından polis geldi. Kızları da polis zorla evden çıkartıp götürdü. Evde çöp var, aile normal bir aile değil. Bunların akli dengesinin yerinde olmadığını biliyorum. Üç kişi yaşıyorlar. Anne ve iki kızı. Kızlar 35-40 yaşlarında.” dedi. DHA

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