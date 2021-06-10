Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Zilkade ayı önemi ve anlamı nedir?

Şevval ile Zilhicce ayları arasında yer alan ve on birinci ay olan Zilkade ayı 10 Temmuz gününe dek devam edecek. Haram aylardan olduğu için “zü'l-ka‘deti'l-harâm” şeklinde de anılır. Zilkade ayı önemi ve anlamı merak ediliyor. İşte detaylar…

ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

2021 Yılı Zilkade Ayı 11 Haziran 2021 tarihinde başladı 10 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.

ZİLKADE AYI ANLAMI VE ÖNEMİ

Zilkade veya Zulkadetu'l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylardandır (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce). Zilkade, oturmak anlamına gelir. Araplar bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından dolayı bu aya bu ad verilmiştir.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır:

“Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.” Yine şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.”

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, “el-Murakabat” kitabında şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah'a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah'a itaatsizlikten korunmalıdır.”