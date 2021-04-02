Zincirlikuyu’daki dev ‘Ölmek İstemiyorum’ afişi indirildi, kadınlara destek Beşiktaş Belediyesi’nden geldi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu’ya asılan ‘Ölmek istemiyorum’ yazılı dev şikayet mektubu indirildi. Platform, “Astığımız şikayet dilekçesine tahammül edemeyip indirdiler” diyerek, yaşanan olayı duyurdu.

Kadınlar, mektubun indirilmesine tepki göstermek amacıyla bugün 18.30’da eylem yapacakları bilgisini de paylaştı. Afişin kim ya da kimler tarafından indirildiği ise henüz bilinmiyor.

“BU ANLAMLI ÇALIŞMAYI DAHA ÇOK İSTANBULLU GÖRMELİ”

Kadınlara bir destek de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan geldi. Akpolat sosyal medya hesabından “Bu anlamlı çalışmayı daha çok İstanbullu görmeli. Kadınların haklı mücadelesinin her zaman yanındayız. Baskı dosyasını bize iletin, Beşiktaş Çarşı’daki duvarımız sizin için hazır” mesajını paylaştı.