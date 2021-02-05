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Zonguldak’ta gece yarısı vakti feci olay

Zonguldak'ta apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen A.Ö.U. adlı genç kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 07:26, 05/02/2021
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Zonguldak’ta gece yarısı vakti feci olay

Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın 8’inci katında oturan A.Ö.U., henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan A.Ö.Ü., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.Ö.Ü., yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından apartmanda ve evde inceleme yaptı. Olay anında evde olduğu değerlendirilen genç kadının erkek arkadaşı ve apartmanda oturanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Atatürk Kadın Polis Sağlık Zonguldak