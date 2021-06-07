1 ay sonra evlenecekti: Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta süren Pençe Yıldırım Harekatı’nda el yapımı patlayıcıya basarak ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenazesi askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi.

Burada yapılan törene Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AKP Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Cenaze daha sonra Bafra ilçesine götürüldü.

ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in naaşı Bafra ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Baba Nurettin Şeker, anne Münevver Şeker ve nişanlısı Edanur Dursun gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alınması sırasında anne Münevver Şeker’in ağıtları yürekleri dağladı.

Anne Münevver Şeker, “Hoş geldin evine oğul. Ben senin düğününü 1 ay sonra yapacaktım yavrum. Kurban olurum hakkım sana helal olsun. Sözümü tutamadım annem ‘bana ağlama’ dedin. Kimseyi ağlatma dedin ama sözümü tutamadım” diyerek ağladı. Şehit oğlunun birlikte askerlik yaptığı arkadaşına sarılan acılı anne “Yavrum gel oğul gel. Ben yandım senin annen yanmasın oğul. Oğlum nasıldı, seni çok met ediyordu oğul” diye gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ocağı önünde yapılan helallik almadan sonra Asri Mezarlık Camisi’ne götürülen şehidin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker’in bir ay sonra nişanlısı olan Edanur Dursun ile evlenecekleri belirtildi.