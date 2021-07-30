1 yaşındaki bebek otobüste nöbet geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bebek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, ilçeye bağlı Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan özel halk otobüsünde ailesi ile birlikte yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki Eren A., bir süre sonra epilepsi nöbeti geçirdi.

Başta yakınları olmak üzere otobüstekiler telaşlanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor. (İHA)