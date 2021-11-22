10 aylık bebeği vardı… Işıl hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi
Kocaeli'de corona virüse yenik düşen hemşire Işıl Dalgın, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 10 aylık bebeği olan Işıl hemşirenin corona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine test yaptırdı. Testin pozitif çıkması neticesinde tedavi altına alınan Işıl hemşire, durumunun ağırlaşmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.
AŞI YAPTIRMAMIŞTI
Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire dün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bebeği olan Işıl hemşirenin, corona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Işıl hemşirenin cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Dalgın’ın cenazesi, Yenikent İmam-ı Azam Caminde kılınan namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığında torağa verildi. Cenaze namazına Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da katıldı. Cenaze namazında Dalgın’ın ailesi ve iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. (İHA)