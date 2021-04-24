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10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı çift, yakalandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı çift, Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Güncellenme: 22:09, 24/04/2021
HaberlerGünün İçinden
10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı çift, yakalandı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Denizli'de işlenen bir cinayetin zanlılarının Ortaca'da olduğunu tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, 2011 yılında Denizli'nin Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde Ünal Yılmaz isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili aranan ve ‘kasten öldürme suçundan' haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bedensel engelli Ö.A (43) ve eşi H.A'yı (40) yakaladı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevine gönderildi. İHA

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