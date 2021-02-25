10 yıldır aranan kadının katil zanlısı eşi tutuklandı

İstanbul’da 17 Eylül 2011 tarihinde 32 yaşındaki Güldane Biçer esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Eşi Osman Biçer’in kayıp müracaatı üzerine polis harekete geçmiş ancak bugüne kadar kayıp olan Güldane Biçer’den haber alınamamıştı.

KOCA 10 YIL SONRA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, çelişkili ifadeler veren Osman Biçer’i dün gözaltına aldı.

Şüphelinin poliste alınan sorgusunda önce suçunu inkar ettiği ancak daha sonra eşini nasıl öldürdüğünü detayları ile anlattığı öğrenildi.

NASIL ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından yürütülen soruşturma sonucu Osman Biçer’in daha önceden eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığı cinayetin işlendiği gün eşini arayarak “Çatalca’dan tarla alacağım, seni de görmek istiyorlar. Buraya gel” dediği öğrenildi.

Şüphelinin, eşini Karaağaç Mahallesi Eskice mevkiide bulunan bir çiftlik arazisine götürdüğü, burada çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Şüphelinin eşini gömdükten 24 saat sonra Avcılar Firuzköy karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

KEMİK VE ELBİSE PARÇALARI BULUNDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Osman Biçer’in gösterdiği yerde kazı çalışması yaptı. Yapılan çalışmada bazı kemik parçaları ve elbise parçaları bulundu.

Bulunan kemik ve eşyalar Adli Tıp Kurumunda inceleme altına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin poliste verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Osman Biçer çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA