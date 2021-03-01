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100 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti

Uşak'ta, bir genç çıktığı çıktığı kayalıklardan ayağı kayması sonucu 100 metrelik uçurumdan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Güncellenme: 11:33, 01/03/2021
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100 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, Uşak'ta Ulubey İlçesine bağlı Avgan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Esendemir (24) ve üç arkadaşı, yaban arılarını gözlemlemek amaçlı Soğukluk Mevkiinde bulunan Salma Kayalarına çıktı. Kayalıklarda ayağı kayan Esendemir, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Arkadaşlarının ihbarları üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve Afyonkarahisar'dan AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda Esendemir'in cansız bedeni düştüğü yerden çıkarıldı ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)