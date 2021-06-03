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12 ilde internetten dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 21 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 12 ilde, internet üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

Güncellenme: 21:19, 03/06/2021
HaberlerGünün İçinden
12 ilde internetten dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 21 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü, İstanbul merkezli 12 ilde 42 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

4’ü çocuk 59 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT’den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hale getirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen çetenin lideri Doğukan E.’nin de aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 18’i  serbest bırakılırken, 27 şüpheli bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden ikisinin ise corona virüsü karantinasında olduğu öğrenildi. 21 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA

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