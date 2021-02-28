12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken komşusunu vurdu

Olay, saat 15.30 sularında Döşemealtı ilçesi Orta Mahalle, Piyadın Mevkii’nde meydana geldi. S.S.Ç evlerindeki tüfekle oynadığı esnada, kazara tetiği dokununca silah ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar o sırada evinin bahçesinde gezen karşı komşuları Bekir Y.’ye isabet etti. Sağ omuz arkası, sırt ve baş bölgesine isabet eden saçmalarla yaralanan Bekir Y., Hüseyin Savaş Semt Polikliniği’ne kaldırıldı.

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edilen Bekir Y., karaciğerinde de saçma izleri olduğu tespit edilince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenilen Bekir Y.’nin tedavisi sürüyor. DHA

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