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12 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 32 yıl hapis cezası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 12 yaşındaki torununa taciz ve cinsel istismarda bulunan 84 yaşındaki dedeye 32 yıl ağır hapis cezası verildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 22:01, 19/03/2021
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12 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 32 yıl hapis cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki evine kendisini ziyarete gelen 12 yaşındaki torununa cinsel saldırıda bulunan 84 yaşındaki Ü.H.‘nin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması sona erdi.

“TORUNUNA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ”

İki yıl önce torununa cinsel istismarda bulunarak “Kimseye söyleme yoksa seni de anneni de öldürürüm” diyerek torununu tehdit edip korkutarak cinsel istismarını 6 ay daha sürdüren Ü.H. hakkında dava açılmıştı.

Dedenin cinsel istismarının yanı sıra çıplak fotoğraflarını WhatsApp’tan göndererek tacizini sürdürmeye devam ettiği, torunundan da tehdit ile çıplak fotoğraflarını aldığı ortaya çıktı.

UTANMADAN BERAATİNİ İSTEDİ

Anne ve babası ile birlikte Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na dedesi Ü.H. hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından devam eden dava bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde sona erdi. Ü.H. duruşmaya Menemen Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden katıldı, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ü.H.'nin ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, müstehcenlik’ gibi suçlardan toplam 32 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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