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13 katlı metruk bir binanın bahçesinde dehşet

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde metruk bir binanın bahçesinde 32 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Güncellenme: 16:38, 15/05/2021
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13 katlı metruk bir binanın bahçesinde dehşet

İlçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şehit İzzet Bölükbaşı Sokak üzerinde bulunan 13 katlı metruk bir binanın bahçesinde hareketsiz yatan şahıs gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemelerde cansız bedenin B.U.S.’ye (32) ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından B.U.S.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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