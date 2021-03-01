Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

130 TL kavgası! Ortalık karıştı

Adıyaman’da bir grup genç, 130 TL alacak için bir kişiyi darp etti. Polisin müdahale ettiği kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 18:30, 01/03/2021
HaberlerGünün İçinden
130 TL kavgası! Ortalık karıştı

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi yakınlarında V.G. ile bir grup genç arasında 130 TL alacak yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada V.G., darp neticesi başından yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 8 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürürken, kavgada yaralanan V.G. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirHusumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldiHusumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 7'ye yükseldiİlginizi ÇekebilirSokağa çıkma kısıtlamasında saç saça baş başa kavgaSokağa çıkma kısıtlamasında saç saça baş başa kavga
Adıyaman aile Antalya cep telefonu Corona Darp kavga Polis Sağlık Sakarya