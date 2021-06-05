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14 ilde FETÖ operasyonu

Ağrı merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Güncellenme: 11:15, 05/06/2021
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14 ilde FETÖ operasyonu

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin Doğu Anadolu bölgesinde güncel mahrem yapılanması ve para trafiğinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 26 Mayıs günü, 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Ağrıda 12, diğer illerde ise 13 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınanlar sevk edildikleri adliyelerde savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Ağrıda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3ü tutuklandı, 2si savcılık talimatı ile 7si ise mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

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