14 kişilik minibüsten 68 kişi çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan Bitlis'e kara yolu ile kaçak göçmen getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tatvan’da oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, 67’si Afganistan 1’i de Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen sevkiyatındaki organizasyonda bulunduğu belirtilen minibüs sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. (DHA)