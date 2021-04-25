15 aracı camlarını kırarak soyan zanlı yakalandı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde gelen hırsızlık ihbarları üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. 15 aracın camı kırılarak, içerisindeki malzemelerin çalındığı belirleyen ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Sultan Ö. olduğunu tespit etti.
Gece saatlerinde çaldığı kredi kartlarıyla da akaryakıt istasyonlarından alışveriş yaptığını öğrenen ekipler, şüpheli Sultan Ö.yü bugün Eşref Dinçer Mahallesinde kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. (DHA)