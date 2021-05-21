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15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin takibe aldığı minibüs sürücüsü M.İ., tarlaya girdi. 15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen yakalandı, M.İ. ise kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:13, 21/05/2021
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15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen yakalandı

Van- Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi’nde, polis ve jandarma ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden M.İ., kullandığı 21 HA 2015 plakalı minibüsün kontrolünü kaybederek, tarlaya girdi.

M.İ., kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından yakalandı. 15 kişi kapasiteli minibüsten ise Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen indi.

Kaçak göçmenler, Erciş Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M.İ. ise gözaltına alındı. DHA

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