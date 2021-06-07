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15 yaşındak traktörü devirdi, kardeşi can verdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, iddiaya göre babasından izinsiz aldığı traktör ile kardeşini gezdiren 15 yaşındaki çocuk traktörü devirdi, kardeşi yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 11:43, 07/06/2021
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15 yaşındak traktörü devirdi, kardeşi can verdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Pınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 15 yaşındaki Hasan A. kullandığı 48 K 2569 plakalı traktörü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya devirdi. Kazada yanında bulunan 10 yaşındaki kardeşi Tezcan A.  ise  yaşamını yitirdi.

İZİNSİZ ALDI İDDİASI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Hasan A. olayda ağır yaralanarak ambulans ile Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tezcan A. nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hasan A. nın babasına ait traktörü izinsiz aldığı kardeşi ile gezmeye çıktığı iddia edildi.

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