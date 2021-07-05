15 yaşındaki çocuğu pompalıyla öldürdü, ağabeyini yaraladı

Olay, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Yukarışıh köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı İsmail Tapu, M.U. isimli şahsın hazine arazisini izinsiz kullandığı iddiasıyla ilgili makama şikâyette bulundu.

Şikâyet sonrasında M.U., köy muhtarı İsmail Tapu ile tartıştı. Olayı duyan muhtarın oğulları M.T. (15) ve Y.T. (20), M.U.'nun evine giderek tartışmaya dahil oldu. M.U. pompalı tüfekle muhtarın iki oğlunu da vurarak ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Y.T. ile karnından yaralanan M.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yaşındaki Y.T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada M.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İHA

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