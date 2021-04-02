Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına yedi tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde16 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden yedisi tutuklandı.

Güncellenme: 10:51, 02/04/2021
HaberlerGünün İçinden
16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına yedi tutuklama

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, cinsel istimara uğradığı öne sürülen B.K.’nın ifadesi doğrultusunda 30 Mart’ta yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13’ü nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden yedisinin tutuklanmasına karar verirken, altısı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

İlginizi ÇekebilirKan donduran cinsel istismar iddiasıKan donduran cinsel istismar iddiası