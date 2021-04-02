16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına yedi tutuklama

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, cinsel istimara uğradığı öne sürülen B.K.’nın ifadesi doğrultusunda 30 Mart’ta yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13’ü nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden yedisinin tutuklanmasına karar verirken, altısı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)