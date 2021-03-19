160 adet tarihi eseri 250 bin liraya satacaklardı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar'da ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 250 lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 107 adet bronz ve gümüş sikke, 8 adet yüzük, 2 adet mızrak ucu, 2 adet savaş baltası, 28 adet çeşitli ölçü ve modelde obje ile 13 adet çömlek olmak üzere toplam 160 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)