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17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Samsun'da 17 yaşındaki genç banyoda yaktığı semaverden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Güncellenme: 18:35, 21/06/2021
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17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesi, İncesu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Muhammet Ünal evlerinde banyo yaparken sıcak suyun yetersiz gelmesi üzerine odun kömürüyle yakılan çay semaverini de banyoya aldı.

BAYGIN HALDE BULDULAR

Karbonmonoksit gazından zehirlenen Muhammet Ünal olduğu yere yığılıp kaldı. Ailesi çocuklarının uzun süre boynadan çıkmaması üzerine seslenip cevap alamayınca kapıyı zorlayıp içeri girdiklerinde onu baygın halde buldular.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Ünal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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