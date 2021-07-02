17 yaşındaki gencin balkondan düşerek ölümü davasında tutuklu sanığa tahliye 

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Ayşe Erdem ve Murat Erdem katılırken sanık Serdar Taş SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Geçen celse mütalaasında sanığın beraatini isteyen Cumhuriyet savcısı bilirkişi raporunda muğlak ibareler bulunduğundan kovuşturma aşamasında olay yerinde keşif yapılmadığı tespit edildiğinden uzman bilirkişilerle birlikte keşif yapılmasını talep etti.

Ayrıca, savcı Adli Tıp raporu ve Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü’nün uzmanlık raporunu dosyaya sunulduğundan yapılacak keşif sonucu hazırlanacak tutanak ve raporların incelenip mütalaanın yeniden değerlendirilmesini bu aşamada da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Serdar Taş, “28 aydır bu dosyadan tutukluyum, aleyhime herhangi bir unsur yoktur” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Serdar Taş’ın yurt dışına çıkamama ve konutu terk etmeme şeklinde ayrı ayrı adli kontrol tedbiri uygulamak suretiyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019’da polis ekiplerinin bir kişinin binadan atıldığı ya da intihar ettiği şeklinde ihbar alması üzerine olay yeri olan Küçükçekmece’ye gittiği anlatılıyor.

İddianamede 17 yaşındaki Ebru Erdem’in bir binanın 9’uncu katından teras katına düşerek öldüğü ifade edilirken, maktulün yanındaki Serdar Taş’ın olaydan sonra taksiye binerek hızlıca uzaklaştığı belirtildi.

Maktul Ebru Erdem’in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiğinin de belirtildiği iddianamede, sanık Serdar Taş’ın da kanında esrar tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede sanık Serdar Taş hakkında ‘Çocuğa yönelik kasten öldürme’ ve ‘Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca sanık Taş hakkında ‘Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak’ ve ‘Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede diğer sanık Kemal Sönmez’in ise ‘Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. DHA