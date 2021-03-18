17 yaşındaki Gizem’i öldüren şahıs: Hesaplardan çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyordu

Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi’nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında, Yunus Emre Parkı’nda buluştu.

Eski sevgili oldukları öne sürülen Canbulut ile Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, Gizem Canbulut’u boğazından bıçakladı.

Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, kaçtıktan sonra evine gidip, cinayeti ihbar eden Eren Yıldız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Yıldız, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eren Yıldızın poliste ve savcılıkta verdiği ifadeye DHA ulaştı. İfadesinde, Gizemi 2 yıldır tanıdığını, 4 ay sevgili olduklarını, genç kızın ailesi istemediği için ayrıldıklarını belirten Yıldız, şunları anlattı:

“ÇIPLAK KADIN VE ERKEK RESİMLERİ PAYLAŞILIYORDU”

*Ayrıldıktan kısa süre sonra Instagram hesabından benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi sahte hesaplardan paylaşılıyordu. Kimin yaptığını bilmiyordum. 8- 9 ay bu şekilde devam etti.

*Gizemin yaptığını düşünerek, kendisine sordum. Bana sadece bir hesap açtığını söyledi. Bana, Sen ekran fotoğraflarını alıp bana at, ben silmeyi biliyorum dedi. Ben de kendisine atmaya başladım. O da fotoğraflarımı attığım hesabı kapatıyordu.

*Bu tür kapatmaları sadece hesap sahibi yapabilir. Gizemin açtığına inandım. Olaydan bir gün önce, akşam saatlerinde cep telefonundan Gizemi aradım. ‘Konuyu nasıl çözeceğiz?’ diye sordum.

“YÜZ YÜZE KONUŞALIM”

*’Buluşalım yüz yüze konuşalım’ dedim. Kabul etti. Olay günü Gizeme mesaj attım. Neredesin dedim. ‘Okul civarındayım’ deyince, Yunus Emre Parkı’na geçeceğimi söyleyip, orada buluşalım dedim. Ben evden çıkarken sürekli yanımda taşıdığım, bıçağın içinde bulunduğu montumu giydim.

*Öğlen 12.00 gibi buluştuk. Bu işler senin başının altından çıkıyor. Bu hesapları sen açıyorsun dediğimde bağırmaya başladı. Sinirlendi ve Ben yapmadım dedi. Israr edince kendisinin yaptığını söyledi. ‘Niye yaptın?’ diye sorunca da aramızda itiş-kakış oldu.

“ÇOK KORKTUM”

*Bana, Senin hayatını karartacağım. Benim olacaksın. Yoksa seni rezil ederim dedi. Polise şikayet edeceğim dedim. İstediğin kadar polis araştırsın, bir şey bulamaz dedi. O sırada çok sinirlenmiştim. Bıçakladığımı hatırlamıyorum. En son Gizemi kanlar içerisinde yerde gördüm. Çok korktum. Bıçağı atarak olay yerinden uzaklaştım.

Eve gittikten sonra anne babasına olanları anlattığını kaydeden Yıldız, “‘Beni polise teslim edin’ dedim. Ellerimi yıkadım. Tişörtümü çıkardım. Sonra ailem polisi aradı. Gizemin bütün amacı ve böyle davranmasının sebebi benle muhabbet etmeyi sürdürmek, başka kızlarla konuşmamı, arkadaşlık yapmamamı istemesidir dedi. DHA