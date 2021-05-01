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17 yaşındaki İsmail ‘omuz atma’ tartışmasında bıçakla öldürüldü

İki grup arasında omuz atma kavgasında göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki İsmail Emeksiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 yaşındaki İlkay M., tutuklandı.

Güncellenme: 14:06, 01/05/2021
HaberlerGünün İçinden
17 yaşındaki İsmail ‘omuz atma’ tartışmasında bıçakla öldürüldü

Kütahya’da kaldırımda yürürken ‘omuz atma’ yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlkay M., yanında taşıdığı bıçakla İsmail Emeksizi göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

Yaralı gence ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12’nci sınıf öğrencisi İrem Şahin yaptı. Gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldıran Emeksiz, oktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin İlkay M. ile yanındakilerin S.Ö. (17), M.E.K. (17) ve M.A.G. (17) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay M. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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