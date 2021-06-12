18 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 35 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K.’nin, 16 Aralık 2019’da yaptığı ihbarla ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Uzun süreli teknik takibin ardından operasyon için harekete geçildi.

Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak’ta şafak vakti operasyon düzenlendi. 89 kişinin gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda; 41 cep telefonu, 8 bilgisayar ve 23 bin 635 TL ele geçirildi.

KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRMİŞLER

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının belirlenmesi üzerine yöneticileri ve para trafiğinin takip edilmesi sonucu örgütün, vatandaşa ait kimlik bilgilerini çeşitli kurumlardan ele geçirerek, 273 kişi adına dijital para platformu hesabı oluşturduğu belirtildi.

112 kişinin banka hesapları üzerinde finansal analiz yapan uzman ekipler, şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak, faaliyete başladığını, vatandaşa ait kimlik bilgileri doğrultusunda kripto hesap açılışı hizmeti veren uygulamalarda hesap açıp, dijital para platformu üzerinden yaklaşık 65 milyon, banka hesaplarını kullanarak 125 milyon lira para trafiği gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şebekenin lideri 3 kişinin de Ukrayna, Karadağ ve KKTC’de oldukları belirtildi.

Gözaltına alınan 89 şüpheliden 27’si, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 35’i de çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. DHA