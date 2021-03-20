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18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Murat Çelik (18), çıkan tartışmada kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Güncellenme: 20:16, 20/03/2021
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18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 16.00 sıralarında, Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Çelik ile kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karşıyaka’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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