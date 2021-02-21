1800 rakımdaki evler kara gömüldü

Bir hafta boyunca bahar havasının yaşandığı Muş’ta yeniden etkili olan kar yağışıyla 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyündeki evler, kara gömüldü. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyde, evlerin kapı girişleri adeta tünellere dönüşürken, pencereler ise kardan kapandı.

Köy içerisine iş makinelerinin girememesinden ötürü vatandaşlar, imece usulü ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine gidiş- geliş yolları açtı. Patika yollarla ulaşımlarını sağlayan vatandaşlar, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde zorlu bir yaşam sürüyor.

EVLERİMİZ KAYBOLDU

Bir hafta öncesinde bahar havası yaşarken etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta köylerinde kara boğulduklarını anlatan Eyyüp Omur “Bir hafta öncesinde bahar havası yaşanıyordu. Ne yazık ki 2-3 gün kar yağışı etkili oldu ve köyümüzdeki bütün evler kar altında kaldı. İmece usulü küreklerle yol açıyoruz” diye konuştu.

Köydeki birçok evin kardan görünmeyecek hale geldiğini söyleyen Celalettin Yöndem ise “Üç gün boyunca kar kesintisiz bir şekilde yağdı. 3-4 metreyi bulan kar nedeniyle evlerimiz kaybolmuş durumda. İş makinesinin giremediği yerlerde kürekle açtığımız yollar, tünelleri andırıyor” dedi. (DHA)