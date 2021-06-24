19 yaşındaki Umut’a çarparak ölümüne neden olan sürücü özür diledi, baba ‘affetmiyorum’ dedi

Ankara Batıkent Çakırlar Caddesi’nde geçen yıl 15 Temmuz’da meydana gelen kazada bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan Çağdaş Şenyüz’ün 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çağdaş Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi.

6 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda Umut Gündüz’ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde araç sürücülerini uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi.

Raporda Çağdaş Şenyüz’ün ise alkollü olduğu, yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması nedeniyle asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Çağdaş Şenyüz hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“KORKTUĞUM İÇİN PLAKAMI BIRAKIP GİTTİM”

Ankara 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanık Şenyüz’ün tutuksuz yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık, ölen Umut Gündüz’ün annesi Asuman ve babası Menderes Gündüz ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Şenyüz, olay günü saat 23.30 sıralarında 06 ARN 29 plakalı aracıyla Batıkent’ten Sincan’a doğru seyir halinde olduğunu, hipodromun önündeki ışıklarda durduktan sonra yeşil ışık yanmasıyla hareket ettiğini, 50 kilometre hızla ilerlediği sırada şerit değiştirirken ‘küt’ diye bir ses duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 50 metre sonra ne olduğunu anlamak için durduğunu söyleyen Şenyüz, “Bisikletli kişiyi görmemiştim. Bisikletli kişi ön camın üstüne düştü. Cam kırıldı; ama ne olduğunu anlayamadım, yavaşladım. Aracın içerisindeyken sol tarafımdan bir fren sesi geldi. Hızla yanımdan beyaz renkli bir araç geçti. Yanımdan geçen beyaz aracın bisikletli kişiye çarpıp çarpmadığını görmedim” dedi.

Araçtan indiğini, ancak toplanan kalabalıktan korktuğu için plakasını olay yerinde bırakarak gittiğini belirten sanık Şenyüz, “Bu şekilde polislerin bana ulaşacaklarını düşündüm” diye konuştu.

“BABAMI DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİM”

Savunmasında alkollü olduğunu kabul eden sanık Şenyüz, “İki bira içtim. Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Olay yerinden kaçmadım, bilerek plakamı delil olarak bıraktım ki polisler bana ulaşsın. Kimliğimi bırakamazdım, kaybolma ihtimali vardı. Babamı da trafik kazasında kaybettim. Hayatını kaybeden gencin ailesinden özür diyorum” ifadesini kullandı.

GÜNDÜZÜN BABASI: SANIĞI AFFETMİYORUM

Sanık savunmasının ardından söz alan Umut Gündüz’ün babası Menderes Gündüz, olayın kaza diye geçiştirilmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

* Oğlum federasyonun lisanslı sporcusuydu. Üniversiteye gidecekti. İdealler, hayalleri olan hayat dolu 19 yaşında bir çocuktu.

* Profesyonel sporcu olduğu için kurallara azami dikkat ederdi. Kask takardı, bisikletinde de reflektörler vardı.

* Sanık 50 kilometreyle gittiğini iddia ediyor, bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Sanığı affetmiyorum.

Anne Asuman Gündüz de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Ailenin avukatı Dursun Yılmaz ise sanığın aşırı derecede alkollü olduğunu ve kaza sonrası olay yerinden kaçtığını belirterek, “Dosya, yetkisizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmeli. Eğer mahkeme dosyaya devam etme kararı verecekse sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

ARKADAŞI OLAY ANINI ANLATTI

Tanık olarak dinlenen Umut Gündüz’ün arkadaşı Alican Aydın, emniyet şeridinde birlikte ilerlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Aniden bir ses duydum ve araç lastiğinin patladığını düşündüm. Yanıma baktığımda Umut yoktu. Havada bisikleti gördüm.

* Arkadaşım bir tarafa bisiklet diğer tarafa düştü. Bu esnada beyaz renkli bir araç da yerdeki Umut’a çarparak sürükledi. Aracın durması için bağırdım; ancak durmadı.

* Gördüklerim karşısında konuşmaya bile halim yoktu. Bisikletlerimizin arkasında kırmızı renkli çakarlar vardı.

* Olay yerine plaka atıldığını görmedim. Biri bana ‘çarpan aracın plakası düşmüş’ diye plakayı verdi. Plakayı çantama koydum. Polise teslim ettim.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

“KAZA DEĞİL CİNAYET”

Duruşmanın ardından Umut Gündüz’ün ailesi, yakınları ve arkadaşları adliye önünde Umut’un fotoğrafları ve bisikletlerle toplanarak açıklama yaptı.

Grup adına konuşan baba Menderes Gündüz, olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi. DHA