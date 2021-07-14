2 bin 333 hayvan taşkın su kurbanı

Düzce'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen sel felaketinde yaraların sarılması için zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince sel afeti yaşanan bölgelerde ilk belirlemelere göre binlerce hayvan telef oldu. Müdürlükten alınan bilgilere göre bölgelerde yapılan ilk tespit çalışmalarında 6 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca, sel arıcıları da vurdu. Sel afetinde 168 arı kovanı da sele teslim oldu. Yapılan kontrollerde bin 860 civciv ile 299 kanatlı hayvanda sel sularına kapılırken, toplamda 2 bin 333 hayvan sel afetinde telef oldu.