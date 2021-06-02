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2 doktor ve 1 mümessil, devleti zarara uğratmaktan gözaltına alındı

Adıyaman’da, ameliyatlarda gereksiz malzeme kullanarak veya kullanmadığı malzemeleri kullanmış gibi göstererek devleti zarara uğrattığı iddia edilen 2 doktor ve 1 ilaç mümessili gözaltına alındı.

Güncellenme: 10:49, 02/06/2021
HaberlerGünün İçinden
2 doktor ve 1 mümessil, devleti zarara uğratmaktan gözaltına alındı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahta Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatlarda gereksiz malzeme kullanıldığı veya kullanılmayan malzemelerin kullanılmış gibi gösterdiği iddiasıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Doktoru ve eski Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi A.D., Kahta Devlet Hastanesi Ortopedi Doktoru B.T. ve ilaç mümessili A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORGULANACAKLAR

Hastanede görev yapan başka bir doktorun ihbarı üzerine Kahta Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ameliyatlarda bazı malzemeleri gereksiz kullandığı veya kullanmadığı halde kullanmış gibi gösterdiği, bazı yöneticilerin bunu görmezden geldiği yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından müfettiş görevlendirilmişti. (İHA)

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