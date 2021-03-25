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2 kardeş ellerine tüp alıp sanayiyi birbirine kattı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki sanayi sitesinde iki kardeş, kendilerine jiletle zarar verip iş yerinden aldıkları tüpleri ateşe vermek istedi.

Güncellenme: 18:18, 25/03/2021
HaberlerGünün İçinden
2 kardeş ellerine tüp alıp sanayiyi birbirine kattı

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kocayusuflar Sokakta bulunan sanayi sitesinde meydana geldi.

M.U. (35) ve kardeşi A.U. (42), akrabası N.Y.'nin dükkanına gelerek tehditler savurmaya başladı. Daha sonra 2 kardeş iş yerinden aldıkları mutfak ve piknik tüplerini alarak dışarı çıktı.

Kendilerine jiletle zarar veren 2 kardeş önüne koydukları tüpleri ‘ateşe vereceğim' diyerek tehditler savurmaya devam etti. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, M.U. ve A.U.'yi sakinleştirmeye çalıştı. O sırada 2 kardeş çevrede bulanan motosikletleri de itekleyerek yere düşürdü. Diğer ekipler ise çevrede geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra polisin çabasıyla ikna edilen 2 kardeş teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden jilet kesikleriyle yaralanan ekip otosuna alındı.

CORONA VİRÜSÜNE MEYDAN OKUDULAR

Diğer yandan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadığı görüldü. Olayı izlemek için caddeye akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı kişilerinde maskesiz dolaşması ise dikkat çekti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İHA

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