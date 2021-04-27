2 yaşındaki Ömer yatağında ölü bulundu

Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Ayşe-Ahmet Acar çifti, sabah uyandıklarında çocukları Ömer Sadık’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Çift, ardından sağlık görevlilerini arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 yaşındaki Ömer Sadık’ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. (DHA)