20 aracın lastiğini kesen çocuklar yakalandı

Olay, geçen çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç lastiklerinin bıçakla patlatıldığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde iki çocuğun araçların yakına yaklaşıp bıçakla lastikleri patlattığını gören Taner Kiziroğlu, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri inceleyerek çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda lastikleri bıçaklayan iki çocuğun eşkalini ve kimliğini tespit etti. Beyoğlu polisi, 13 yaşındaki Emirhan Ç. ile 9 yaşındaki Muhammed O.'yu muhafaza altına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, ardından Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Büroda işlemleri yapılan çocuklar ailelerine teslim edilirken, 13 yaşındaki Emirhan Ç'nin önümüzdeki hafta “mala zarar verme” suçundan çocuk savcısına ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan çocukların lastikleri patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)