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20 yaşındaki Gülcan kayınbaba kurbanı oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Aytekin Elmacı (42), gelini Gülcan Elmacı'yı (20) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kendi canına kıydı.

Güncellenme: 00:09, 19/07/2021
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20 yaşındaki Gülcan kayınbaba kurbanı oldu

Olay, Cin Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Aytekin Elmacı ile daha önce kavga ettiği ve yaklaşık 1 ay önce barıştığı gelini Gülcan Elmacı tartıştı.

Tartışmanın ardından Aytekin Elmacı, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle gelinine 2 el ateş etti. Karın ve bacağından yaralanan Gülcan Elmacı, kanlar içinde yere yığıldı. Aytekin Elmacı, bu kez silahın namlusunu alnına dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aytekin Elmacının yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Gülcan Elmacı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek için ambulans alındı.

SAĞLIK EKİBİNE SALDIRDILAR

Olayı haber alıp gelen Elmacı ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi, sağlık ekibine saldırdı. Ambulansın camını kıran grup, 1 sağlık çalışanını da darbetti. Tedavisi için Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülcan Elmacı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından kayınpeder ile gelinin cenazeleri, Kırkağaç Devlet Hastanesinin morguna kondu. Gülcan Elmacı’nın 1 çocuk annesi olduğu, eşi Bahattin Elmacı’nın da yaralama suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

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