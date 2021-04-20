200 bin çocuğa 10 ton kuş üzümünü dağıtılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde çocukların evlerine ulaştırmaya devam ettiği toplam 1.5 milyon kutu sütün yanına Gülnar kuş üzümü de eklendi. Büyükşehir Belediyesi, Gülnarlı üreticilerden aldığı 10 bin kilogram kuş üzümünü 50 gramlık paketler halinde çocuklara ulaştırıyor. Geçen hafta sonu 23 mahallede gerçekleştirilen dağıtımlar ilerleyen günlerde de sürdürülecek.

23 MAHALLEDE KAPILAR ÇALINDI

Sosyal Hizmetler Dairesi ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin iş birliğiyle Gülnarlı üreticilerden 10 bin kilogram kuş üzümü alındı. 50 gramlık paketler haline getirilen kuş üzümleri, salgın sürecinde çocukların evlerine ulaştırılan okul sütleriyle birlikte dağıtıma çıktı. Geçen hafta sonu üç ilçenin 23 mahallesinde çocukların kapısını çalan ekipler, ilerleyen günlerde de dağıtımları sürdürecek.