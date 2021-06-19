Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

21 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kiraz ağacına çıkarken yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y. (19), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışırken yakalandı.

Güncellenme: 17:13, 19/06/2021
HaberlerGünün İçinden

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, Denizli başta olmak üzere Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar’da 35 hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y.’nin Honaz ilçesinde saklandığını belirledi.

JASAT, dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Azer Y.’yi yakalamak için operasyon yaptı. Jandarma ekiplerinin takip ettiğini anlayan Azer Y., saklandığı bağ evinden çıkarak, kaçmaya başladı.

Kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışan Azer Y., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Azer Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

İlginizi ÇekebilirFETÖ firarisi eski emniyet müdürü, 'gaybubet evi'ne giderken yakalandıFETÖ firarisi eski emniyet müdürü, 'gaybubet evi'ne giderken yakalandı
Afyonkarahisar Ankara Denizli Emniyet Emniyet Müdürü FETÖ Manisa Muğla operasyon Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:17:10,