236 yıl ile hapis cezasıyla aranıyordu, polis operasyonuyla yakalandı

Farklı illerde 10 ayrı dosyadan hakkında 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin lira para cezası ile aranan internet dolandırıcısı, polis ekipleri tarafından Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yakalandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs daha yakayı ele verdi.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından farklı illerde 10 ayrı dosyadan “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarımın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçu ile hakkında toplamda 236 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ve 25 bin lira para cezası bulunan A.E.Ş.’nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan ekipler, ‘nitelikli kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. (62) ve E.A. (57) isimli şahsın da Çayırova ilçesinde olduklarını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 2 şahıs kıskıvrak yakalandı. Hükümlülerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ KULLANAN HIRSIZ POLİSTEN KAÇAMADI

Polis ekipleri, bir başka operasyonu ise Derince ilçesinde gerçekleştirdi. Ekipler, “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.T.’nin (28) Derince ilçesinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakaladı. Hükümlü şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (İHA)