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25 kişinin coronaya yakalandığı sokak karantinaya alındı

Corona virüsü haritasında sarı renkte (orta risk) bulunan Manisa’da normalleşme sürecinde kısıtlamalar kalkınca vakalarda artış yaşanmaya başladı. Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesi’nde bir sokakta 25 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkması sebebiyle sokak karantinaya alındı.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 20:07, 08/03/2021
HaberlerGünün İçinden
25 kişinin coronaya yakalandığı sokak karantinaya alındı

Corona virüsü haritasında normalleşme sürecinin öncesinde 100 bin kişide 36,64 olan Manisa'da kısıtlamaların kalkmasının ardından rakam 50.81'e yükseldi.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte artan virüs vakaları beraberinde karantina uygulamasını da yeniden gündeme getirdi.

BİR SOKAKTA 25 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Manisa'nın Akhisar ilçesi kırsal Kayalıoğlu Mahallesi'nde bir sokakta 25 kişinin COVID-19 testinin pozitifi çıkması ardından Akhisar Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 gün süreyle mahallenin karantina altına alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada “İlçemiz Kayalıoğlu Mahallesi Bağlarbaşı sokakta ikamet eden 25 kişinin Covid-19 test pozitifliği saptanması ve diğer vatandaşlara da bulaşması üzerine salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanma şartları çerçevesinde sokağın 8 Mart 2021 tarihi saat 17:00'dan itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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