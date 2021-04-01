Operasyon, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, yurt dışına tarihi eser kaçırmak isteyen 3 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından dün ve önceki gün 2 ayrı operasyon düzenlendi. Avcılar ve Fatih'te düzenlenen baskınlarda, 3 bin 540 sikke ele geçirildi.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİ

Ele geçirilen sikkelerin Anadolu'da farklı bölgelerdeki kaçak kazılarda bulunmuş olabileceği belirtildi. Çoğu Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkelerin arasında, İslam Medeniyeti'ne ait metal paraların da bulunduğu öğrenildi.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Emniyette sergilenirken sikkelerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.