3 çocuğunu öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

21 Ekim 2018 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde ev hanımı Selma Cice, çiftçi eşi Cabbar Cice’nin evde olmadığı sırada çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut’u boğazlarını keserek öldürdü. Komşuların bağırtıları duyup eve gelmesi üzerine acı olay ortaya çıktı.

Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Selma Cice, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuklarını kasten öldürmek’ suçundan yargılanmaya başlandı. Davanın bugün gerçekleşen karar duruşmasına Selma Cice, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Baba Cabbar Cice’nin katılmadığı duruşmada tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın ‘Çocuklarını kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, hakim ise dava ile ilgili araştırılacak başka husus olmaması nedeniyle taraflara son savunmalarını sordu.

“BEN CANİ ANNE DEĞİLİM”

Savunmasında çocuklarını öldürdüğü için pişman olduğunu aktaran Selma Cice, şunları söyledi:

* Eşimi, bana uyguladığı şiddet nedeniyle jandarmaya şikayet ettim. Ancak daha sonra çocuklarımı elimden alırlar, yuvam bozulur diye şikayetimi geri aldım. Çok pişmanım. İntihar etmek istedim.

* Keşke çocuklarımın yerine ben ölseydim. Yaşadıklarımdan dolayı yaptım, yaşadıklarımı kaldıramadım. Keyfi olarak yapmadım. Gerçekten isteyerek çocuklarımı öldürmedim. Ben çocuklarını öldürecek biri değilim. Ben cani anne değilim.

Cabbar Cice’nin avukatı ise sanığın çocuklarını yaş sırasına göre öldürdüğünü ve cinayetleri tasarladığını iddia etti. Sanık avukatı da müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesi için yeniden rapor alınmasını talep etti ancak mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Mahkeme, Selma Cice’yi çocuklarını öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum ederken, indirim yapılmadı. DHA