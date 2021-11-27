3 dakika 80 bin liralık vurgun

Ümraniye’de ampul üretim fabrikasına giren şüpheli şahıslar, 3 dakika içerisinde 10 bin adet led ampulü çalarak kayıplara karıştı. 80 bin liralık hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Ümraniye'de ampul üretimi yapan atölyeye sabah saat 06.30 sıralarında hırsız çetesi girdi. Hafif ticari araçla ampul üretim atölyesine giren 5 şüpheli şahıs, kapının kilitlerini kırdıktan sonra atölyede satışa hazır hale getirilmiş 100 koli led ampulü 3 dakika içerisinde araca tıka basa yükledi. İş yerini talan eden şüpheli şahıslar, iş yerine ait laptop bilgisayarı da alarak kayıplara karıştı.

80 bin liralık vurgun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kolileri tıka basa araca yükleyen hırsızların, araçta oturacak boş yer kalmayınca sıkışarak kaçmaları dikkat çekti. Öte yandan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“DAKİKALAR İÇİNDE EMEKLERİMİZİ ÇALDILAR”

Yaşanan olay sonrası konuşan işletmeci Eyüp Yalçın, ”Dükkanımızı kapatıp evimize gittik. Depo kısmında müşterilerimiz için hazırladığımız ürünler vardı. Sabah saatlerine doğru bana bir telefon geldi. Dükkana hırsız girdiğini söylediler. Geldiğimizde dükkanın kapı kilitlerinin tek tek kırıldığını gördük. İçeri giren hırsızlar 100 koli ampulü çalmışlar. Dükkana giren şahıslar çaldıkları ürünleri araca doldurarak götürmüşler. Dakikalar içerisinde bizim tüm emeklerimizi çalıyorlar. İşletmemizde kamera da var ancak şahıslar yüzlerine maske çekmiş” diye konuştu. İHA

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