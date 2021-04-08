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3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Van merkezli 3 ilde 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan ve terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması içinde faaliyet gösterildiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:05, 08/04/2021
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3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Van merkezli Kocaeli ve Hakkari’de, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması içinde faaliyet gösteren ve terör örgütüne yardım yataklık suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında, Gürpınar ilçesi kırsalında da operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 6 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. DHA

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