3 ilde terör örgütü PKK’ya operasyon: 15 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda, 2016 yılında terör örgütü kırsal alanına katıldığı, örgüt içerisinde sabotaj/suikast eğitimi aldığı, 2,5 yıl süre ile örgüt mensuplarına eğitim verdiği ve illegal yollardan Türkiye’ye geldiği belirlenen bir örgüt mensubu Birecik'te yakalandı.

AZAD PİRSUS kod adlı Ş.P adlı teröristin, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü tarafından bölgede sansasyonel eylemler yapmak üzere görevlendirildiği, bir Şanlıurfa AKP milletvekili ile kardeşine yönelik suikast girişiminde bulunacağı ileri sürüldü.

23 GÖZALTI

Gözaltına alınan terör örgütü mensubu sonrası devam eden çalışmalarda irtibatlı olduğu ve metropol illerde suikast tarzı eylemlerde bulunmak maksadıyla örgüt mensubuna yardım-yataklık ve malzeme temininde bulundukları, terör örgütüne ait silah, mühimmat, patlayıcı malzemeler olabileceği yönünde takipleri yapılan şahıslara yönelik olarak, Şanlıurfa Merkez, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile Mardin ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 23 şahıs gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında ve zanlıların gösterdikleri yerlerde, 3 el bombası, 1 suikast ve terör eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış hücum yeleği, 1 adet M-16 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 7 adet şarjör ile 176 adet fişek, 1 adet AK-47 (Kaleşnikof) marka silah ve bu silaha ait (3) adet şarjör ile (101) adet fişek, 1 adet tabanca ve 3 adet şarjör, 1 adet kurusıkı olarak tabir edilen tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet gece görüşlü termal dürbün, çok sayıda dijital materyal, örgütsel fotoğraf ve doküman ile kırsal alanda kullanılan kişisel yaşam malzemeleri ele geçirildi.

15’İ TUTUKLANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 23 şahıstan 15’i tutuklanırken, 8 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.