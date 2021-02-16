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3 ilde torbacı operasyonu: 10 gözaltı

Osmaniye merkezli 3 ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Özel Harekat timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:16, 16/02/2021
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3 ilde torbacı operasyonu: 10 gözaltı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Osmaniye, Gaziantep ve Sakaryada belirlenen 12 farklı adrese, Özel Harekat timlerinin de katılımıyla 114 personelle şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1.67 gram metamfetamin, 6.66 gram bonzai, 28.07 gram eroin, yeşil reçeteye tabi 102 hap, 0.28 gram esrar, bir uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişeği, 1 kurusıkı tabanca ile birlikte 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi. (DHA)

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