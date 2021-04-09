Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 22:35, 09/04/2021
HaberlerGünün İçinden
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev üst aramalarında 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16,22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

İlginizi ÇekebilirAnkara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararıAnkara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı
Ankara Emniyet FETÖ gözaltı Kayseri operasyon ÖZEL HAREKAT uyuşturucu uyuşturucu operasyonu Yozgat