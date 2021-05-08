3 kez mühürlenen derneğe yine kumar baskını

Corona virüsle mücadele kapsamında polis ekiplerinin de tedbirleri ihlal eden kişilere yönelik denetimleri sürüyor.

Fatih, Namık Kemal Caddesi’nde daha önce tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kez mühürlenen dernekte, tekrar iskambil ve okey oynandığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri baskın düzenledi.

Yapılan baskında, dernekte corona virüs tedbirlerini hiçe sayarak yakalanan 28 kişiye, para cezası kesildi. Öte yandan derneğin sahibi olan Süleyman Akyel isimli kişiye mühür kırmaktan da adli işlem yapıldı.